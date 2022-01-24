/674863/أول-تعليق-من-لاعب-جزر-القمر-الذي-حرس-مرمى-فريقه-أمام-الكاميرون

تحدث اللاعب شاكر الهادهور، الذي حرس مرمى جزر القمر أمام الكاميرون، بسبب غياب اللثاية حراس للإصابة بفيروس كورونا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شاكر في تصريحات تليفزيونية على قناة "بي إن سبورتس": " الأمر تاريخي لنا ، كنا نعرف أن المباراة صعبة أمام الكاميرون ولم نلعب بحارس مرمى، ونستحق أفضل من ذلك".

وأضاف: " لم نبخل بنقطة عرق واحدة، حاولت أنى أكون حارس مرمى وألعب بشكل جيد،وسعيت أيضاً أن أصبح مدافع خامس، وبذلت قصارى جهدي، من أجل أن فريقي ينتصر".

وزاد: " حراسة المرمى صعبة جداً خاصة أن كنت أمام لاعبين كبار، فمهمتي في الملعب كلاعب أسهل من أن أكون حارس، وهذا ما أحسست به خلال مواجهة الكاميرون الصعبة ".

إحصائيات شاكر الهادهور في حراسة مرمى جزر القمر

4 تصديات من لاعبي الكاميرون

3 تصديات من داخل منطقة الجزاء

وصلت دقة تمريراته إلى 67%

أرسل 5 كرات طولية ناجحة من أصل 16

كأس أمم أفريقيا.. الكاميرون تفوز على جزر القمر وتتأهل لربع النهائي

حقق منتخب الكاميرون الفوز على نظيره جزر القمر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2021.

وبدأ منتخب الكاميرون بضغط كبير، ولكن تصدت دفاعات جزر القمر لتلك الهجمات الذي عانى بسبب غياب حراسة الثلاثة عن اللقاء.

سجل المنتخب الكاميروني الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء، عن طريق كارل توكو كامبني، من خلال تسديدة ضعيفة على يمين حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني عزز فينسينت ابو بكر بالهدف الثاني في الدقيقة 70 من انفراد كامل، وسجل يوسف مشتغاما هدف جزر القمر الوحيد في الدقيقة 81 من ركلة حرة مباشرة صاروخية سكنت شباك أونانا.

وتعرض لاعب خط وسط منتخب جزر القمر، للطرد في المباراة في الدقيقة السادسة من صافرة البداية، بعد تدخل قوى على لاعب الكاميرون في وسط الملعب.

وبتلك النتيجة يضرب منتخب الكاميرون مواجهة مع جامبيا في ربع النهائي من كأس أمم أفريق