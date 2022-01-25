خلال احتفالية باليونسكو.. سفير مصر فى باريس يشيد بمنتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - أكد السفير علاء يوسف سفير مصر فى باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو أن ما شهده منتدى شباب العالم، الذى استضافته مدينة شرم الشيخ مطلع الشهر الجارى، من مشاركة واسعة من ممثلى الدول المختلفة والمؤسسات الدولية يُعد انعكاساً للدور الهام الذى بات يلعبه المنتدى على الساحة العالمية كمنصة دولية للحوار بين الشباب وتبادل الخبرات ونشر قيم التسامح والسلام وقبول الآخر، مشيداً بالنتائج الصادرة عنه وما شهده المنتدى من حوارات ثرية حول مختلف القضايا الدولية الهامة.





جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصرى أمس فى احتفالية "أسبوع الصوت" الذى يتم تنظيمه سنوياً تحت رعاية منظمة اليونسكو، وقد وجه السفير خلال كلمته التحية لفريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس لحصوله هذا العام على جائزة "أسبوع الصوت الدولية". وأشاد يوسف بالتطور الذى يشهده قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، والذى يعد أحد الأولويات الأساسية للجمهورية الجديدة القائمة على قيم العمل والعلم والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو الأمر الذى انعكس فى حصول المؤسسات التعليمية المصرية على العديد من جوائز اليونسكو فى مجالات التربية والعلوم خلال الفترة الماضية. تجدر الإشارة إلى أن تلك الجائزة تعد الثانية التى تحصل عليها جامعة عين شمس من اليونسكو خلال الشهور الأخيرة، حيث سبق لها الحصول على جائزة "كونفوشيوس/ اليونسكو الدولية" فى مجال محو الأمية فى شهر نوفمبر 2021.

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