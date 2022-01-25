«طفولتي كانت قاسية ومبحبش الشهرة».. ويجز ضيف برنامج ABtalks غدًا

/674866/طفولتي-كانت-قاسية-ومبحبش-الشهرة-ويجز-ضيف-برنامج-ABtalks-غدا

يحل مغني الراب والممثل ويجز اليوم الثلاثاء، ضيفًا مع الإعلامي أنس بوخش، وذلك في برنامجه ABtalks على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج عن تفاصيل ما سيتحدث عنه الفنان ويجز وذلك خلال السطور القادمة.

ويجز في برنامج ABtalks

ومن القرر أن تشهد الحلقة حديث ويجز عن ذكريات طفولته لأول مرة، مشيرًا إلى أنها كانت طفولة قاسية، وستذاع الحلقة في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

وقال ويجز في برومو لقائه مع أنس بوخش في برنامج ABtalks: “أنا طفولتي كانت قاسية وفاكر فيه أيام معينة كان بيبقى معايا 20 أو 50 جنيه بس في اليوم ومكنتش عايز جنيه زيادة”.

وتحدث ويجز عن نفسه، قائلا: “أنا اسمي أحمد علي عندي 23 سنة شخص مش عايز أي حاجة، ومبحبش الشهرة، وفيه منافقين كتير في مجالنا، وأنا عارفهم كلهم ومحدش فيهم بيعرف يضحك عليا”.

وكشف ويجز عن بعض صفاته الشخصية، قائلا:” أنا من الأشخاص اللي مش بحب حد يقلدني في حاجة أي غلط بعملها”.

آخر حفلات ويجز

أحيى مطرب الراب ويجز، حفلا غنائيا ضخمًا في فاميلي بارك بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة مساء يوم الجمعة الموافق 7 يناير، فتحت أبواب الحفل في تمام الساعة الثانية مساء، استعداد لاستقبال جماهير ويجز الذي خرج على المسرح في تمام الساعة الخامسة مساءًا

أسعار تذاكر الحفل

الأمر الذي كان أكثر سبيلا لحضور حفل ويجز، هو أسعار تذاكر الحفل البسيطة، والمناسبة لجميع فئات الشعب المصري، والتي تراوحت بين 300 الأقل سعرا، إلى 500 جنيه مصري الأكثر سعرًا.

ويجز يلتقي بشبييه في حفل مدينة الرحاب

وفي لفته إنسانية جميلة، لمطرب الراب الشهير ويجز، التقى بشبييه المدعى «الحسيني إبراهيم»، الذي ذاع صيته في الآونة الأخيرة، واستضافته العديد من البرامج والمواقع الإخبارية، بعد ظهور بنفس استايل ويجز، وتقليده لبعض أغنياته الشهيرة، أكثرها «كيفي كدة».

مايان السيد أبرز الحاضرين لحفل ويجز

هذا، وشهد الحفل أيضا حضور النجمة الشابة والمتألقة، مايان السيد، في أول ظهور لها بعد عودتها من تركيا، وشاركت مايان السيد جمهورها بصور وفيديوهات من الحفل ظهرت فيها وهي ترقص وتردد أغنيات ويجز بحماس كبير ومنها أغنية "الغسالة" و"كيفي كده".

أغنيات قدمها ويجز في حفله بمدينة الرحاب

الجدير بالذكر، أنه قدم ويجز خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة ومنها:"دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، علي بابا، سكرتي"، وغيرها من الأغنيات.