"بفستان مكشوف".. هكذا ظهرت هيفاء وهبي في حفلها بالمكسيك

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دوت الخليج

هيفاء وهبى تحي حفلاً بالمكسيك

ونشرت هيفاء وهبى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام، عدد من الصور لها بفستان مكشوف باللون الاصفر معلقة عليها: “شكرا لكل المحبة الي استقبلتوني فيها في حفل المكسيك”.

وتابعت الفنانة اللبنانية بالرد على سؤال قد يتساله المتابعون بسبب الفستان: “اما بالنسبة لكل الي عم بيسأل اذا بردانة بحب قلهم ان الطقس كتير حلو ودافي والحرارة 27 يعني المكسيك صيف”.

هيفاء وهبي في جلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة هيفاء وهبي لجلسة تصوير وظهر بشكل لائق نال إعجاب متابعيها وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بملابس قصيرة، وكانت ترتدي بلوزة بيضاء وتنورة سوداء ومعطف أسود، وذلك أثناء تواجدها في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وكتبت: "أعرف انكم افتقدتوني".

خطوبة شقيقة هيفاء وهبي

احتفلت الفنانة هيفاء وهبي بخطوبة شقيقتها هناء وهي اختها الصغيرة وكان يبدو عليها التأثر الكبير والفرحة وذلك وسط أجواء دافئة بحضور الأهل والأصدقاء وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت.

وظهرت هيفاء وهبي في سعادة بالغة ورقصت على أنغام الموسيقي، وكانت ترقص وسط الحضور في الحفل، وزغردط لأختها "هناء" في دلالة منها على سعادتها البالغة بها والاحتفال بخطوبتها.

أعمال هيفاء وهبي الأخيرة

الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، صورة لسيناريو فيلم جديد لها يحمل اسم "فوق برج ايفل"، وعلقت قائلة: "مضيت عقد الفيلم الجديد مع الأستاذة ريمون رمسيس، وأحمد خالد موسى، وهنبدأ تصوير أول أيام السنة الجديدة في باريس.. الله يتمم على خير".

أبطال فيلم فوق برج إيفل

يشارك في فيلم فوق برج إيفل العديد من الفنانين منهم مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ومحمد سلام، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

قصة فيلم فوق برج إيفل

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي واجتماعي، وسيتم تصوير معظم مشاهدة بالعاصمة باريس في فرنسا، بداية عام 2022.