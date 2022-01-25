/674869/مدير-أعمال-جوهرة-يكشف-سبب-واقعة-الاعتداء-عليها

كشف مدير أعمال الراقصة الروسية جوهرة، عن تفاصيل الفيديو المنتشر لتعرضها لتعدى من قبل الحاضرين لحفل كانت تحيها.

دوت الخليج

وقال ياسر عبد المنعم لـ"دوت الخليج" بأنه حفل زفاف من الصيف الماضي، والشب الذي تحدث عنه كان طفل صغير".

وتابع عبد المنعم: " واستطاع الطفل بأن يوصل للفنانة، وعندما منعه الحراس قامالطفل بمسك شعر جوهرة، ونتيجة الصدمة وقعت على الارض ولكنها كانت بخير".

جوهرة تتعرض للعنف من معجبيها

ونشر أحد متداولى السوشيال ميديا على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، فيدير يوثق لحظة نزول جوهرة من على المسرح بعد الانتهاء من فقراتها، ليذهب أحد المجهولين بسحبها من شعرها، وسقطت الراقصة على الارض وسط حراس الامن.

جوهرة تخطف الانظار بالمهرجان القاهرة السينمائي

أطلت الراقصة الاستعراضية جوهرة على الريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة، أبرزت أنوثتها وجمالها البراق، وذلك في حفل ختام الدورة 43 للمهرجان، حيث ظهرت جوهرة على السجادة الحمراء بفستان أسود وذهبي أبرز جمالها، واعتمد على ربط شعرها ليتناسب مع تألق فستانها، كما امتنعت عن ارتداء الاكسسوارات، واقتصرت على حقيبة باللون الذهبي فقط.

جوهرة بإطلالة جرئية

أطلت الراقصة الروسية ​جوهرة على متابعيها من ​دبي ​بروب الإستحمام في صور نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وسحرت جوهرة الأنظار بصورها في أحدى الفنادق، التى تطل على المباني العالية في دبي، ولاقت صورها إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أشادوا بجمالها.

وكانت جوهرة قد أطلت على متابعيها بيوم عيد ميلادها بإطلالة مميزة بصورة نشرتها، وهى تحتفل في منزلها وسط زينة فخمة مليئة بالبالونات والورود إضافة إلى قالب الحلوى اللافت، وخطفت جوهرة الأنظار بجمالها وملابسها الكاجوال التي نسقت ألوانها مع ألوان الزينة والورود.