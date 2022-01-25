الأرصاد: درجة الحرارة ستصل إلى 5 فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - كشف محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد عن تطورات حالة الطقس خلال الساعات القادمة، متوقعًا أن يكون طقس الغد باردًا خلال فترات النهار وشديد البرودة ليلًا، وتتزايد فرص الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية.





أضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن البلاد ستشهد انخفاضات أخرى فى درجة الحرارة بدءًا من يوم الأربعاء والخميس المقبلين، حيث ستصل العظمى فى القاهرة الكبرى إلى 13 درجة مئوية والصغرى تصل إلى 5 درجات، مع نشاط للرياح يزيد من الشعور بالبرودة، متوقعًا أن تنتهى الموجة الحالية مع نهاية شهر يناير الجارى.

تابع أن أكثر الأماكن التى ستشهد انخفاضًا فى درجات الحرارة ستكون منطقة وسط سيناء يليها محافظات شمال الصعيد، وأكثر مكان دافئ هو جنوب الصعيد والأقصر وأسوان.

حول دراسة الأرصاد لتغيير توصيف مناخ مصر القديم بأنه حار جاف صيفًا دافيء ممطر شتاء، قال شاهين: "مع التغيرات المناخية رأينا أن يكون هناك دراسة لطقس مصر، وهناك لجنة قائمة تدرس توصيف مناخ مصر وربما نغير توصيف حار جاف صيفًا دافئ ممطر شتاء ولم نصل إلى توصيف محدد".

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