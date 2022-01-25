/674871/أستاذ-باطنة-مناعة-انتقال-عدوى-أوميكرون-عن-طريق-العين-حال-لمسها-باليد
تحدث الدكتور أشرف عقبة أستاذ الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، على منح الاستخدام الطارئ لدواء مولونبيرافير لعلاج كورونا .
دوت الخليج
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على برنامج من مصر تقيدم الغعلامي عمرو خليل ، والمذاع على قناة سي بي سي، إن مصر تلاحق كل الأبحاث العالمية الجديدة التي تتعامل مع فيروس كورونا، وبمجرد ظهور أي دواء جديد يتم نقل هذه التكنولوجيا إلى مصر ، بواسطة التعاون مع الشركات المنتجة وبالتالي يوفر فرصة العالتج للمصرريين، بعد حصوزلهات علاى الموافقات من الجهات الرقابية، وفحصها.
أستاذ باطنة مناعة: انتقال عدوى أوميكرون عن طريق العين حال لمسها باليد
ونوه أنه لا زال البحث البحث على انواع من الادوية يتم انتاجها، موضحا انه من لوارد انتقال متحور أوميكرون وفيروس كورونا عن طريق العين حال لمس العين ويتواجد الفيروس على اليد، موضحا ان الأغشية المخاطية تسمح بدخول فيروس كورونا لـ الجسم ومن الوارد دخول الفيروس للجسم عن طريق العين وبالتالي يقوم الأطباء بارتداء أقنعة أثناء التعامل مع مصابي كورونا لفترات طويلة.
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