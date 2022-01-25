/674872/كرم-جبر-أبناء-شهداء-الشرطة-لديهم-شموخ-وعزة-ويرغبون-في-استكمال-مسيرة-أبائهم

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام أن منظر أبناء وأطفال رجال الشرطة الشهداء يفتت القلوب، خلال احتفالية الداخلية بمناسبة عيد الشرطة موضحا:” لفت نظري بنت كانت بتقول كان نفسي احضن بابا، واخر يقول كنت عايز اقوله عملت ايه في المدرسة، ولكن هم دائما مصدر فخر، وكل منهم يريد ان يستكمل ما خاضه والده”.

دوت الخليج واكمل جبر خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، أن ابناء شهداء الشرطة تحدثو خلال الاحتفالية في مشهد إنساني وهم في حالة من الشموخ والكبرياء والعزة وجميعهم يرغبون في استكمال مسيرة ابائهم الشهداء. كرم جبر: أبناء شهداء الشرطة لديهم شموخ وعزة ويرغبون في اتستكمال مسيرة أبائهم ونوه كرم جبر أتن الإرهابيين جبناء لم يطلقوا رصاصة واحد وفي صدر العدو الحقيقي لكنهم يستهدفون من يحمي الوطن والارض ".

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