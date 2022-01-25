وفاة 6 مشجعين قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر «صور»

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أكدت صحيفة سكاي سبورت البريطانية عن وفاة مشجعين قبل مباراة جزر القمر ضد الكاميرون، ضمن لقائات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشارت الصحيفة أنه وقع مصرع 6 مشجعين بسبب التدافع أثناء دخول ملعب أوليمبي لمباراة الكاميرون ضد جزر القمر، وكان ذلك بسبب سوء التنظيم قبل اللقاء.

ولم ينشر الاتحاد الأفريقي حتى الأن خبر وفاة المشجعين، حتى لا يدين أحد، وكان التنظيم في الكاميرون هو السبب في وقوع تلك الضحايا قبل المباراة، مما تسبب في التدافع الذي سبب لوفاتهم.

كأس أمم أفريقيا.. الكاميرون تفوز على جزر القمر وتتأهل لربع النهائي

حقق منتخب الكاميرون الفوز على نظيره جزر القمر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2021.

وبدأ منتخب الكاميرون بضغط كبير، ولكن تصدت دفاعات جزر القمر لتلك الهجمات الذي عانى بسبب غياب حراسة الثلاثة عن اللقاء.

سجل المنتخب الكاميروني الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء، عن طريق كارل توكو كامبني، من خلال تسديدة ضعيفة على يمين حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني عزز فينسينت ابو بكر بالهدف الثاني في الدقيقة 70 من انفراد كامل، وسجل يوسف مشتغاما هدف جزر القمر الوحيد في الدقيقة 81 من ركلة حرة مباشرة صاروخية سكنت شباك أونانا.

وتعرض لاعب خط وسط منتخب جزر القمر، للطرد في المباراة في الدقيقة السادسة من صافرة البداية، بعد تدخل قوى على لاعب الكاميرون في وسط الملعب.

وبتلك النتيجة يضرب منتخب الكاميرون مواجهة مع جامبيا في ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا.

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وزاد: " الاتحاد الافريقي منع حارس جزر القمر بعد شفائه من كورونا من دخوله الاستاد، وأمروا بعزله 5 أيام ودي قاعدة غريبة وأول مرة تطبق".

وأردف: " كان يجب على الاتحاد الأفريقي أن يسمحوا للحارس بالمشاركة، فليس من العدل أن تلعب جزر القمر بدون حارس أمام منتخب كبير زي الكاميرون، ظهير أيسر يحرس المرمى".

وأشار: " الاتحاد الأفريقي معندوش بـ 10 جنية عدل عشان كدا هنفضل متأخرين في الكورة".

وأختتم قائلاً: " لو كان منتخب الكاميرون أو أي منتخب كبير حدث له ما حدث مع جزر القمر، مكنش الماتش هيتلعب، والموقف دا فضيحة للكرة الأفريقية".