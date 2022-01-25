أماكن سقوط الأمطار اليوم.. الأرصاد تعلن التفاصيل (صورة)

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار، اليوم الثلاثاء، حيث توقعت أن يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.





ولفتت إلى أن الطقس سيكون معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى والدلتا، لافتة إلأى وجود نشاط كبير للرياح على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.