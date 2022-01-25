طقس الأربعاء.. تحذير شديد من الأرصاد: سنعيش أشد يوم بارد فى مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC الفضائية.
وعلَّلت الدكتورة منار سبب شدة برودة الجو خلال اليوم، بسبب ازدياد هبوب الكتل الهوائية الباردة على أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تصل نهارا إلى 15 درجة مئوية، و5 درجات فقط أثناء الليل.
وأشارت إلى أن التقلبات الجوية ستكون على جميع مناطق الجمهورية، خلال طقس غد الأربعاء، "لأننا إزاء منخفض جوى شديد البرودة، متابعة: "طقس الأربعاء سيكون أشد برودة وأشد يوم بارد سنعيشه فى مصر، وقد يصل الإحساس بالبرودة إلى أقل من 5 درجات مئوية خلال ساعات الليل، مع سقوط أمطار على جميع المناطق".
وتابعت: "طقس الأربعاء سيكون شديد البرودة خلال النهار، وقارس البرودة خلال الليل، لذلك يجب ارتداء الملابس الثقيلة".
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