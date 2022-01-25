إجراء من مرور الجيزة بسبب أعمال توسعة الدائرى أعلى شارع ربيع الجيزى

يأتى هذا، ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية.. الأمر الذى يستلزم غلقا كيا لشارع ربيع الجيزى فى الاتجاهين وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى، لمدة 7 أيام ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، وحتى صباح يوم الإثنين 31/1/2022.
وتكون أعمال الغلق ابتداءً من الساعة 12 صباحا، وحتى الساعة 6 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.. على أن يتم إجراء بعض التحويلات المرورية تنسيقاً والإدارة العامة للمرور.
التحويلات المرورية أعلى شارع ربيع الجيزى
حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة عن طريق شارع ربيع الجيزى وترغب بالسير فى اتجاه ميدان المنيب، تقوم بالدوران من فتحة الدوران الكائنة أمام سوق السمك والعودة مرة أخرى وإستكمال السير حتى شارع الكولدير، ثم الدخول يميناً بشارع الكولدير وصولاً إلى شارع البحر الأعظم ثم السير بشارع البحر الأعظم وصولاً حتى ميدان المنيب.
حركة المركبات القادمة من ميدان المنيب وترغب فى السير شارع ربيع الجيزى تقوم بإستكمال السير بشارع البحر الأعظم حتى فتحة الدوران الكائنة أمام القرية الفرعونية والعودة مرة أخرى ، ثم الدخول يميناً بإتجاه شارع الكولدير وصولاً حتى شارع ربيع الجيزى ثم الدخول يميناً بشارع ربيع الجيزى وصولاً لميدان الجيزة.
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