بشرى سارة بشأن دواء كورونا الجديد فى مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور حمادة الشريف، معاون رئيس هيئة الدواء لشئون التوعية الدوائية والتواصل المجتمعى، آخر تطورات إنتاج مستحضر عقار "مولونبيرافير" المضاد لـ فيروس كورونا فى مصر.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC الفضائية، مساء أمس الإثنين.

وأكد معاون رئيس هيئة الدواء لشئون التوعية الدوائية والتواصل المجتمعى أن هناك 5 شركات محلية أنتجت مستحضر عقار "مولونبيرافير" المضاد لـ فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وإفريقيا فى إنتاج هذا الدواء.

ولفت الدكتور حمادة الشريف إلى أن دواء كورونا الجديد "مولونبيرافير" جاهز للاستخدام، وتم خضوعه لجميع دراسات التقييم، وينتظر فقط إجازته للاستخدام من قبل لجنة كورونا فى مصر.

الفئات الممنوعة من دواء كورونا

وأشار الددكتور حمادة الشريف إلى أن دواء كورونا الجديد "مولونبيرافير" لا يستخدم للحوامل، ولا الفئات أقل من 18 سنة، ويستخدم للمصابين بكورنا فى حالات الخفيفة والمتوسطة ليقلل من دخول المستشفى والوفيات بنسبة 50%، ويكون عبارة عن جرعات لمدة 5 أيام فقط.

وتابع: "دواء كورونا الجديد يتم صرفه من خلال المستشفيات ويخضع أثناء التعاطى للإشراف الطبى الكامل، ولدينا مخزون من الدواء تم إنتاجه، ولدينا أيضا مخزون من المواد الخام كاف لإنتاج كميات إضافية من العقار"، لافتا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزا لتصدير أدوية كورونا لـ إفريقيا خلال الفترة المقبلة.