الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.





ويكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

أشارت الأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى والدلتا، لافتة إلى وجود نشاط كبير للرياح على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من القاهرة الكبرى.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 15 08

الإسكندرية 15 08

وادى النطرون 15 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 16 08

مطروح 15 07

السلوم 14 08

سيوة 14 03

بورسعيد 16 07

دمياط 15 08

الزقازيق 16 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 16 07

السويس 16 07

العريش 14 07

رفح 14 07

رأس سدر 17 07

نخل 14 01

نويبع 17 11

طابا 17 10

كاترين 10 00

الطور 19 10

شرم الشيخ 20 12

الغردقة 19 12

مرسى علم 20 10

الفيوم 15 04

بنى سويف 15 04

المنيا 15 05

أسيوط 15 05

سوهاج 16 05

قنا 17 05

الأقصر 19 06

أسوان 20 07

إدفو 20 08

أبوسمبل 19 08

الوادى الجديد 18 05

شلاتين 24 10

أبو رماد 23 11

حلايب 22 11

رأس حدربة 22 11