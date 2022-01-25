مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الثلاثاء، مباريات هامة في متخاف منتخابات القارة السمراء، والتي من أبرزها مواجهة منتخب السنغال ضد نظيرة الرأس الأخضر ضمن منافسات أمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة السنغال ضد نظيرة الرأس الأخضر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً عبر قنواتbeIN Sports HD 1 Max

يخوض فريق المغرب مباراته ضد مالاوى والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

حقق منتخب الكاميرون الفوز على نظيره جزر القمر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2021.

وبدأ منتخب الكاميرون بضغط كبير، ولكن تصدت دفاعات جزر القمر لتلك الهجمات الذي عانى بسبب غياب حراسة الثلاثة عن اللقاء.

سجل المنتخب الكاميروني الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء، عن طريق كارل توكو كامبني، من خلال تسديدة ضعيفة على يمين حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني عزز فينسينت ابو بكر بالهدف الثاني في الدقيقة 70 من انفراد كامل، وسجل يوسف مشتغاما هدف جزر القمر الوحيد في الدقيقة 81 من ركلة حرة مباشرة صاروخية سكنت شباك أونانا.

وتعرض لاعب خط وسط منتخب جزر القمر، للطرد في المباراة في الدقيقة السادسة من صافرة البداية، بعد تدخل قوى على لاعب الكاميرون في وسط الملعب.

تأهل تاريخي لمنتخب جزر القمر لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا خلال المشاركة الأولى في الكان

ضمن منتخب جزر القمر التأهل للدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وتواجد منتخب جزر القمر في المجموعة الثالثة رفقة المغرب وغانا والجابون، وخطف بطاقة التأهل الثالثة من المجموعة بعد إقصاء غانا في مفاجئة كبيرة.

وتمكن منتخب جزر القمر الفوز على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ماراثونية، وتضرب جزر القمر موعداً أمام الكاميرون صاحب الأرض.

وضمن جزر القمر التأهل للدور ثمن النهائي بعد خسارة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار وفوز غينيا الاستوائية على سيراليون.

وتقام مباراة الكاميرون وجزر القمر يوم الأثنين المقبل في تمام التاسعة مساء، وتقام على ملعب باول بيا ستاديوم.