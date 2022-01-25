/674875/موعد-مباراة-السنغال-ضد-الرأس-الأخضر-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب السنغال مباراته اليوم الثلاثاء، أمام نظيرة الرأس الأخضرضمن منافسات دور الـ 16من كأس أمم إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة السنغال والرأس الأخضر عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

قائمة السنغال لأمم أفريقيا 2021

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي - ألفريد جوميس - سيني ديانج.

في الدفاع: بونا سار - ساليو سيس - كاليدو كوليبالي - بابي أبو سيسي - عبده ديالو - إبراهيما مباي - عبد اللاي سيك - فودي بالو توري - شيخو كوياتي.

في الوسط: بابي ماتار سار - بابي جاي - نامباليس ميندي - إدريسا جانا جاي - مصطفى نيم - مامادو لوم نداي - جوزيف لوبي.

في الهجوم: ساديو ماني - إسماعيلا سار - بامبا ديانج - كيتا بالدي - حبيب ديالو - بولاي ديا - فامارا دييدهو - مامي بابا تيام.

أحداث مباراة السنغال

انتهت أحداث مباراة السنغال ومالاوي، بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الثالثة والأخيرة، من منافسات نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وشهد اللقاء بين منتخبي السنغال ومالاوي، على ضغط من الأخير طوال أحداث المباراة، في محاولة تسجيل هدف التقدم والفوز، ولكن في المقابل كان لمنتخب السنغال رد أخر في وبقوة بقيادة ساديو مانى، ولكن دفاعات مالاوي كانت له بالمرصاد.

تحصل منتخب مالاوي على ضربة جزاء في المباراة في الدقيقة الـ 76، ولكن الفار وحكم اللقاء كان لهم رأي آخر في حسم ضربة الجزاء، ويلغى الركلة، بعد العودة لتقنية الفيديو.

بهذا التعادل يتصدر المنتخب السنغالي ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، وياتي منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

تشكيل السنغال الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ساليو ساليس، عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، ناملبيس ميندي

خط الوسط: إدريسا جايي، شيخو كوياتي، بونا سار

خط الهجوم: محمد ديالو، ساديو ماني، بواليا ديا

تشكيل مالاوي للمباراة:

حراسة المرمى: تشارلز ثومو

خط الدفاع: ستانلي سانودي، لورانس تشازيا، دينيس تشمبيزي، جوميزجاني شيروا

خط الوسط: ميشيان إمهون، شيمويموي إدانا، جون باندا

خط الهجوم: فرانسيسكو مادينغا، خودا مويايا، هيلانجز ماهانجو