/674876/موعد-مباراة-المغرب-أمام-مالاوي--فى-كأس-الأمم-الإفريقية

يستعد منتخب المغرب لمباراته اليوم الثلاثاء، أمام نظيرة مالاوي ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

فيما من المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق جواد بدة.

أحداث مباراة المغرب والجابون

انتهت أحداث مباراة المغرب والجابون، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث وختام جولات، المجموعة الثالثة من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تقدم المنتخب الجابوني في نتيجة المباراة بالهدف الأول، ليعود المغرب، في اللقاء بالتعادل، ويزيد الأول بالثاني، ويعود الأخير بالتعادل مرة آخرى.

أهداف المباراة

افتتح منتخب الجابون سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 22 من عمر المباراة، عن طريق جيم ألفينا، من خلال ركلة مرمى للجابون نفذها جيان نويل أمونومي بتمريرة طولية إلى وسط ملعب المغرب حيث أخطأها المدافعين بشكل غريب أدى إلى وصول الكرة لأقدام جيم ألفينا المنفرد بالمرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وعاد منتخب المغرب بالتعادل في المباراة في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء، عن طريق سفيان بوفال، من خلال تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق سفيان بوفال بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى لم يتمكن الحارس جيان نويل أمونومي من التعامل معها.

رد منتخب الجابون بالتقدم في نتيجة المباراة للمرة الثانية، بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 81 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من جيم الفينا على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية متوسطة الإرتفاع إصطدمت بقدم المدافع نايف أكرد وسكنت مباشرة إلى داخل الشباك.

اختتم المنتخب المغربي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الـ 84 من عمر المباراة، عن طريق أشرف حكيمي، من خلال كرة ثابتة من الجانب الأيمن يسكنها حكيمي في الشباك على يمين حارس الجابون، المتألق في المباراة.

تشكيل منتخب المغرب أمام الجابون:

حراسة المرمى: منير الكجوي

خط الدفاع: أشرف حكيمي، أدم ماسينا، نايف أكرد، سفيان شاكلا

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، فيصل فجر

خط الهجوم: إلياس شاعير، يوسف النصيري، أيوب الكعبي