قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر و كوت ديفوار

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يدخل منتخب مصر مباراته غداً الأربعاء، أمام نظيرة كوت ديفوار، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
تاريخ مواجهات المنتخبين
التقي منتخب مصر أمام نظيرة وكوت ديفوار في 10 مواجهات، حقق الفراعنة الفوز في 7 مبارايات، بينما فاز وكوت ديفوار في مباراة وحيدة، وحضر التعادل بينهما في مباريتين.
موعد مباراة مصر وكوت ديفوار
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيرة القاري منتخب كوت ديفوار، الأربعاء المقبل، في لقاء يجمع بين المنتخبين في دور ثمن نهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022.
وأجرت البعثة مسحة كورونا بمدينة دوالا الكاميرونية وأثبتت النتائج عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا داخل صفوف معسكر كورونا.
وتم إجراء مسحات كورونا لكل أفراد بعثة المنتخب والإداريين وجاءت النتائج بدون أي إصابات وأصبح الجميع مستعد للمواجهة الهامة المرتقبة القادمة.
وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء على ملعب جابوما.
أكد مدحت المليجي، سفير مصر في المغرب، أن كوت ديفوار تعرف جيداً ملعب جابوما عكس منتخب مصر الذي لعب في أكثر من ملعب في الفترة الأخيرة.
تصريحات سفير مصر بالكاميرون
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "لابد أن يوكون هناك تواجد لمنتخب مصر على ملعب جابوما للتدريب عليه من أجل مبدأ تكافؤ الفرص لأن الجميع يعلم جيداً أن كوت ديفوار تعلم كل كبيرة وصغيرة عن الملعب عكس منتخب مصر".
وواصل "هناك محاولات للحصول على تذاكر خاصة بالمباراة وأيضا جزء بدون أموال والاتحاد الأفريقي يريد بيع أكبر عدد من التذاكر، والاتحاد الكاميروني لا يحصل على أي أموال نظير تذاكر المباريات".
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