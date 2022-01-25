وزير القوى العاملة يتابع صرف تعويضات أسرة مصرى توفى بروما

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب أسرة المواطن "عماد. م. أ. ال" المتوفى فى مدينة روما الذى كان يعمل بالعاصمة الإيطالية والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية لمعرفة مدى استحقاقه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، إن الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو تحرك على الفور بالتنسيق مع القسم القنصلى والتواصل مع السفارة المصرية بروما للحصول على بعض البيانات الضرورية للمواطن المذكور، ووسيلة الاتصال بشقيقه المتواجد بذات المدينة، لبحث مدى مستحقاته التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس" ومساعدة الورثة الشرعيين فى الحصول عليها.

وأفاد الملحق العمالى، أنه تبين بالبحث فى الملف التأمينى للمواطن المتوفى أنه لم يكن منتظما فى سداد الأقساط التأمينية المقررة، لذا أفادت الهيئة بعدم استحقاق الورثة للمعاش.

وقال الدكتور محمود حمزاوى فى تقريره للوزير، إنه تم إعادة التواصل مرة أخرى مع الهيئة لبحث مدى إمكانية تقدم الورثة الشرعيين بطلب للحصول على تعويض المرة الواحدة (TANTUM)، أفادت بجواز ذلك مع تقديم بعض المستندات، وعليه تم الاتصال هاتفيا بالمواطن عزت محمد أبو المعاطى شقيق المتوفى المقيم بروما لاخطاره بذلك، وإرشاده إلى الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تعويض الدفعة الواحدة من هيئة التأمينات الايطالية، وجارى المتابعة مع الورثة ومساعدتهم فى الحصول على مستحقاتهم.