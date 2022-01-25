القوى العاملة: تعيين 1988 شابا منهم 45 «قادرون باختلاف» بالغربية

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية عينت 1988 شابا، فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 45 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5401 شاب، كما تم توفير 97 فرصة عمل.





وأضاف وزير القوى العاملة فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المديرية استخرجت 1775 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 27 متدربا، وإلحاق 31 بمنشآت القطاع الخاص، وإصدار ترخيصى عمل للأجانب، وتلقى طلب لآخر.

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية - فى تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال ديسمبر الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 610 منشآت (دورى - حملات) يعمل بها 580 عاملا، وإعادة التفتيش على 640 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 50 محضرا للمنشآت المخالفة، وتلقى 16 شكوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث 9 شكاوى منها، وتبقى 7 شكاوى ما زالت تحت البحث، فضلا عن بحث 50 شكوى أخرى قدمت ورقيا.

وأشار مدير المديرية إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيا وصحيا، وصرفت المديرية 3 منح مولود بـ 6000 جنيه، ومنحتى زواج بإجمالى 6 آلاف جنيه، صرف 2400 جنيه رعاية صحية لـ 12 عاملا، فضلا عن استكمال صرف منحة المولد النبوى الشريف بإجمالى 161 ألف جنيه لـ 322 عاملا من المسجلين بالمديرية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قال عيد إن المديرية فتشت على 719 منشأة وإعادة التفتيش على 678 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 288 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 618 منشأة لإزالة المخالفات، وتلقى 176 شكوى فى نفس المجال، تم استيفاء 27 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 45 شكوى، و72 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وعقد 39 ندوة توعية، ومنح 13 ترخيصا لمنشآت، وعمل 110 قياسات ميدانية لـ 46 منشأة، كما جرى التفتيش على 440 منشأة أخرى فى مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.