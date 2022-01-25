جدة - نرمين السيد - نشر "دوت الخليج" خلال الساعات الماضية عديدا من الأخبار المتنوعة فى شتى المجالات الثقافية والرياضية والسياسية والمنوعات.



جدة - نرمين السيد - نشر "دوت الخليج" خلال الساعات الماضية عديدا من الأخبار المتنوعة فى شتى المجالات الثقافية والرياضية والسياسية والمنوعات. وإليكم أهم الأخبار التى حدثت أثناء ساعات الليل: الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بـ درجات الحرارة الزيادات مستمرة.. الصحة تعلن حصيلة إصابات كورونا خلال 24 ساعة أماكن سقوط الأمطار اليوم.. الأرصاد تعلن التفاصيل (صورة) بشرى سارة بشأن دواء كورونا الجديد فى مصر (فيديو) طقس الأربعاء.. تحذير شديد من الأرصاد: سنعيش أشد يوم بارد فى مصر (فيديو) أول تعليق لـ اتحاد جزر القمر بعد وداع أمم إفريقيا أول تعليق من الاتحاد الإفريقى على أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر 8 قتلى و50 مصابا حصيلة تدافع جماهير الكاميرون فى لقاء جزر القمر (صور وفيدو) لماذا لم يشارك يحيى الفخرانى فى بطولة فيلم المصير؟ أمريكا وعدة دول أوروبية توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى روسيا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج: ضحايا أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر.. وتحذير من طقس الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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