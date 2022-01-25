جليس مسنين.. مهنة جديدة فى الإسكندرية (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقعت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والمعهد العالى للصحة بجامعة الإسكندرية، أول بروتوكول من نوعه بالمحافظة للتعاون فى مجال التدريب على إحدى المهن المستحدثة والمطلوبة حاليًا بشدة فى سوق العمل، وهى مهنة "جليس المسن" والتى يتم التدريب عليها لأول مرة أكاديميًا بالتعاون بين القوى العاملة والمعهد العالى للصحة بجامعة الإسكندرية.





وقع البروتوكول ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والدكتورة هبة القاضى عميد المعهد العالى للصحة بجامعة الإسكندرية.

وأشار مدير المديرية إلى أن البروتوكول يقضى بتدريب 20 متدربًا شهريًا مجانًا بمراكز التدريب التابعة لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، من خلال برنامج تدريبى متطور يعده نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للصحة، ويشمل على محاضرات نظرية، فضلاً عن تدريب عملى بإجمالى 50 ساعة تدريبية معتمدة متضمنة التقييم النهائى للبرنامج يمنح بعدها المتدرب شهادة اجتياز للبرنامج التدريبى معتمدة من المديرية، وجامعة الإسكندرية، فضلاً عن حصوله على تصريح بمزاولة المهنة، طبقًا لتوجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، بفتح مجالات متعددة للتدريب والتأهيل لكل الفئات وفتح أسواق جديدة للعمالة المدربه.

وقال مدير المديرية: إن البروتوكول يأتى فى إطار قيام وزارة القوى العاملة بتطوير رؤية ومفهوم التدريب التحويلى وخلق فرص عمل جديدة خصوصًا من المهن المستحدثة التى يحتاجها سوق العمل، من خلال دعم الجهود التى تتبناها الدولة المصرية وتبذلها الوزارة فى مجال مكافحة البطالة.

كما يأتى فى ضوء اتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين الوزارة والجامعة لنشر ثقافة العمل الحر بين شباب الجامعات، وانطلاقًا من دور مديريات القوى العاملة فى دراسة سوق العمل وتلبية احتياجاته من الشباب المدرب، ودور المعهد العالى للصحة فى تعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع بفئاته المختلفة خصوصًا كبار السن.

ونوه مدير المديرية إلى أن التدريب على المهن المستحدثة يتم عن طريق عدد من البرامج التدريبية تحت إشراف أساتذة المعهد العالى للصحة لتخريج كوادر فنية قادرة على القيام بهذه المهنة بكفاءة واحترافية عالية للعمل على الرعاية المجتمعية المتميزة للمسنين.

وأشار سعيد إلى أن البروتوكول يهدف إلى تنمية مهارات العاملين فى مجال الرعاية لكبار السن، والمساهمة فى وجود عمالة مدربة على جميع الأعمال المطلوبة والخاصة بهذه الفئة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، من خلال إنشاء قواعد بيانات للأفراد المتخصصين والمدربين من خلال جهات متخصصة للتعاون المشترك مع جميع الجهات التى تحتاج ذلك النوع من العمالة.

كما يتضمن البروتوكول تمكين المتدربين من الحصول على تدريب نظرى وعملى على يد أطباء متخصصين فى مجال الرعاية الصحية والنفسية والتغذية المتخصصة لكبار السن، فضلاً عن نشر ثقافة وفتح سوق العمل للعمالة المدربة الماهرة فى هذا المجال.

وأوضح مدير المديرية أن الفئة المستهدفة للحصول على هذا البرنامج التدريبى هم راغبى التدريب التحويلى من الحاصلين على دبلوم فنى أو متوسط أو المعاهد الفنية والكليات النظرية أو العملية.