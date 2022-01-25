ورقيا.. طلاب الثانى الثانوى يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

جدة - نرمين السيد - وتقام امتحانات الصف الثانى الثانوى وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.. إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحان أى طالب يثبت إصابته بالفيروس لما بعد الفصل الدراسى الأول.

وألغت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول، على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيًا فى المدارس.

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