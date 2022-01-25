/674838/طلب-النائب-عماد-سعد-حمودة-بإنشاء-مدينة-سياحية-عالمية-بالفيوم-فى-مناقشات-طاقة-النواب-بحضور-وزيرة-البيئة

تشهد لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من عماد سعد حمودة، بشأن إنشاء مدينة عالمية متكاملة متعددة الأنشطة سكنية، ترفيهية، إدارية، تجارية، سياحية، على ضفاف الساحل الشمالي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، إلا أنه تم رفض وزارة البيئة على هذا المقترح المقدم على الرغم من موافقة وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات بالمحافظة.

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كما تشهد أيضا مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من مجاهد نصار، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة ومن ضمنها التعاقد مع شركات النظافة والتجميل لتتولى أعمالها وتوفير الإمكانات المطلوبة للقضاء على أزمة القمامة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن "تضرر 104 عمال من العاملين بشركة البلاستيك العالمية من فصلهم التعسفي".

كما تشهد لجنة الصناعة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائب/ منى جمال عمر، بشأن استمرار السماح باستيراد مركبة التوك توك على الرغم من الزيادة الكبيرة في عددها وعدم ترخيص الكثير منها.

أيضا مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ السعيد عبدالعظيم عماره، بشأن سماح هيئة التنمية الصناعية لبعض الشركات وخاصة الشركات التي تعمل في مجال تصنيع الدراجات النارية بتصنيع دراجات تحمل ماركات عالمية واستخدام العلامات التجارية لهذه الماركات بموجب عقود معونة مزورة وبيع تلك المنتجات بالسوق المصرية على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات.

طلب النائب عماد سعد حمودة بإنشاء مدينة سياحية عالمية بالفيوم فى مناقشات طاقة النواب بحضور وزيرة البيئة

مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، يواصل مناقشة مشروع قانون المنشأت الفندقية بعدما انتهى من أول 18مادة حيث وافق عليه من حيث المبدأ حيث حيث يهدف لتنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد"، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

المجلس كان قد وافق أيضا على مشروع القانون الخاص بصندوق السياحة والآثار فى المجموع إلا أنه أرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، فيما تضمنت المناقشات إعادة مداولة على المادة الخامسة(إصدار بطلب من النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بالعودة إلى نص الحكومة، الخاصة بتوقيت عمل القانون، حيث كان النص المقدم من الحكومة ينص على أن يبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثة شهور من نشره إلا أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار رأت أن يتم العمل بالقانون من تانى يوم لنشره.