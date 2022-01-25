/674880/أحمد-شوبير-يعلن-إصابته-بفيروس-كورونا-تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أكد عن عدم الظهور خلال الفترة القادمة علي شاشة التليفزيون، ولكن سوف يقوم بتسجيل حلقات مسجلة عبر برانامجة فى الراديو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واكد خلال برنامجة في الراديو صباح اليوم الاربعاء، أنه لظروف التأخير خضع اجريت رابيد تيست، وليس لمسحة طبية وسوف يقوم بالعزل المنزلي.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة في الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الخميس المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون في معظمه من شباب الأهلي الذين قدموا عرضًا قويًّا خلال المباراة وحصلوا على إشادة الجماهير.

سيد عبد الحفيظ

وأشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بشباب الأهلي، مؤكدًا أنهم ظهروا بشكل رائع ‏ومميز وظهرت شخصيتهم بشكل كبير وتحلوا بروح الفانلة الحمراء والروح والعزيمة، رغم صغر ‏سنهم ومشاركتهم للمرة الأولى في التدريبات والمباريات مع الفريق الأول.‏

وقال عبد الحفيظ إن مدرسة النادي الأهلي تركز على الشخصية والمهارة دائمًا ما تكون موجودة، ‏وتمنى الاستمرارية لمجموعة اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة بعد ظهورهم ‏القوي في كأس الرابطة.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

ويواجه الأهلي بطل القارة الأفريقية، فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، في المباراة الأولى للثنائي في البطولة، للوصول لمباراة نصف النهائي.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية في الثالث من فبراير القادم، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

ويواجه الفائزمن مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء القبل النهائي، للبطولة، ويواجه فيه الفائز من تشيلسي والمباراة الإفتتاحية، في المباراة النهائية.