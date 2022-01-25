رقص سمية الخشاب بشكل هستيري.. تعلق: "ما تتخنقوا اعملوا كده"

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دوت الخليج ينشر فيديو رقص سمية الخشاب

وأثارت سمية الخشاب الجدل عقب نشر، هذا الفيديو، والتي كتبت عليه: "بليز لما تتخنقوا اعملوا كده".

هاجمها أحد متبابعيها وكتب لها: "أنا أسف بس بصراحة ماشوفتش تقل دم بالشكل ده كأن ربنا اداكي التناحة تفرقيها على الناس طمعتي فيها لنفسك .. انتي مش لايقه في أي حاجة حتى الحاجة اللي هتطلع حلوة من أي ست طالعة منك دمها تقيل مش عارف ليه".

فتاة ترصد قصتها مع التحرش وسمية الخشاب تدعمها

وساندت سمية الخشاب إحدى ضحايا التحرش، والتى نشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، عن طلبها لسيارة لتذهب إلى بيتها بعد الانتهاء من يومها العملى، لتتفاجئ بأن السائق يفعل بعض الحركات الغير لائقة، وعند توصيلها إلى منزلها انتظر تحت المنزل لمدة طويلة.

وعلقت سمية على المنشور التي نشرته الفتاة: "مريم حبيبتي، متسكتيش عن حقك واحنا معاكي وفي ضهرك والمخلوق ده هيتجاب هيتجاب وهيتطبق عليه العقوبة القانونية اللي يستاهلها عشان يكون عبره لغيره من الوحوش.. اللي المفروض انهم بيشتغلوا عشان ياكلوا عيش".

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سمية الخشاب ومحمد رمضان في وصلة رقص مثيرة بالجونة

وكانت قد كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن فيديو جمع الفنان محمد رمضان بالفنانة سمية الخشاب في وصلة رقص مثيرة أثناء احتفاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي لللعام السابق.

وظهرت الخشاب خلال الفيديو الفنانة سمية الخشاب وترتدي فستانًا أسود اللون و"رمضان" مرتديًا قميصا متعدد الألوان ويترقصان مع بعضهم على أنغام إحدى الأغنيات بمهرجان الجونة ثم سرعان م التف رمضان لالتقاط الصور مع اثنين من جمهوره تاركا سمية ترقص بمفردها.