عاجل- كتلة باردة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد (خريطة التقلبات الجوية)

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يؤثر منخفض سطحى على البحر المتوسط يدفع كميات كبيرة من الرطوبة والفرصة مهيأة لتساقط الأمطار بشكل كبير على السواحل كافة والدلتا، وتمتد للداخل أيضًا، كما تنشط الرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير يتجاوز 5 أمتار ويزيد الإحساس ببرودة الطقس.

كما توقعت أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على جميع الأنحاء على إثر دخول الكتلة الباردة.