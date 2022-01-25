مدبولى: مصر قطعت شوطا كبيرا فى استخدام الطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا لمتابعة خطوات زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعى، وتعزيز الاستفادة من إنتاج مصر من الغاز فى التصدير.





حضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس" كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولو الوزارات الثلاث.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية المتزايدة عالميا لاستخدام الطاقة النظيفة التى تحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة من الوقود الأحفورى، موضحا أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى هذا المجال، فيما تسعى إلى زيادة مكون الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة.

وقال رئيس الوزراء، تعمل الحكومة على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعى، فى ظل جهود زيادة الطاقة المتولدة من الموارد المتجددة، كطاقة الشمس والرياح، وفى نفس الوقت تحقيق الاستفادة القصوى من تصدير الغاز الطبيعى المنتج محليا فى ظل ارتفاع أسعاره عالميا.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، التى أعدتها وزارتا البترول والكهرباء، والتى تضمنت دراسة عدد من السيناريوهات للوصول إلى أنسب توليفة للطاقة فى ظل الموارد المتاحة داخلياً بأعلى عائد وأقل تكلفة.

وأضاف أن الاستراتيجية اشتملت على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، وجار تحديث الاستراتيجية حتى 2040 فى ضوء زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر مع إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر فى مزيج الطاقة.