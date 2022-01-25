صحف الكويت تبرز نشاط الرئيس السيسي ولقاءه بنظيره الجزائري

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول مشروعات الإسكان ولقائه بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالقاهرة، والعلاقات المصرية العمانية ومشروع تجديد العمالة الوافدة لدولة الكويت ممن فوق 60 عاما.

ففي صحيفة (الأنباء) وتحت عنوان "السيسي يتابع الإسكان القومي ومدن الجيل الرابع.. 30 ألف وحدة لموظفي الإدارية ووحدات سكن لكل المصريين"، كتبت الصحيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تابع الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظة القاهرة.

وفي نفس الصحيفة، وتحت عنوان (مصر وعمان تعززان تعاونهما الثنائي بتوقيع مذكرات تفاهم)، أشارت الصحيفة إلى أن مصر وسلطنة عمان أعربتا عن ارتياحهما البالغ للمستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين وأكدا المضي قدما في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في جميع مجالات التعاون السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية وفي المجالات التربوية والتعليمية والإعلامية والعمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى، وفتح آفاق جديدة أمامهما تحقيقا لتطلعات قيادتيهما وآمال وطموحات شعبيهما.

وتحت عنوان "السيسي وتبون يبحثان في القاهرة التنسيق تجاه تطورات المنطقة وقضية سد النهضة"، ذكرت صحيفة (النهار) الكويتية أن الرئيس الجزائري تبون، بدأ أمس زيارة إلى القاهرة تستمر ليومين، حيث يعقد تبون مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة عدة ملفات.

وتحت عنوان (أزمة وافدي الـ 60 تنفرج)، أكدت صحيفة (الجريدة) الكويتية، حسم مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتي، برئاسة وزير العدل، وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، أمس، ملف تجديد إقامات العمالة الوافدة لمن بلغ الـ 60 عاما من حملة الشهادات الثانوية وما يعادلها وما دونها، بعد موافقته على إصدار إذن العمل للمشمولين بالقرار، برسم 250 دينارا، مع تأمين صحي شامل غير قابل للإلغاء من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية.