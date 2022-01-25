سفير الصين بالقاهرة: نشكر دعم اللجنة الأولمبية لاستضافتنا الدورة الشتوية

أعرب سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج عن شكره لدعم اللجنة الأولمبية للصين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، مما يدل بشكل كامل على طابع الأسرة الأولمبية الدولية فى التضامن والمساندة المتبادلة.

وأضاف السفير - في كلمته ألقاها الليلة الماضية، بمناسبة إضاءة برج القاهرة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين - أن البرج يقدم عرضا ضوئيا رائعا للعالم؛ مما يعكس بشكل أكبر التمنيات الطيبة للشعب المصري لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وهذا له أهمية كبيرة لعشاق الرياضة وداعمي السلام في جميع أنحاء العالم، والشعب الصيني يعتز بذلك أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح أن شعلة أولمبياد بكين الشتوية ستضاء بعد عشرة أيام بقرع طبول السنة القمرية الصينية الجديدة سنة النمر، وسيقفز عشاق الرياضات الشتوية من جميع أنحاء العالم على الجليد والثلج الصافي، مما سيظهر قوة العمل الشاق مشيرا إلي أن مصر تعد أول دولة عربية وأفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين.

وذكر أن الشعبين المصرى والصينى على مدار 65 عامًا مضت، وقفا إلى جانب بعضهما البعض، وساعد كل منهما الأخر، وعملا معًا لممارسة الروح الأولمبية الجديدة "معًا نحو المستقبل"، موضحا أن الشعب المصري يسعي إلى تحقيق أحلامه الأولمبية، ويخطط حاليًا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036.