فعاليات البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بمحافظة أسيوط

يواصل المجلس القومي للمرأة فعاليات المرحلة الثانية من الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية للقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة، حيث نفذ فرع المجلس بمحافظه أسيوط تدريب استهدف عدد 42 قيادة دينية ( مسلم - مسيحي ).

و تضمن البرنامج التدريب عدة موضوعات منها التعريف بالقضية السكانية من منظور تنموى ، والحقوق الإنجابية من منظور طبى وديني، والامومة الامنه من منظور طبى وديني، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة ، والعنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية ، ويحاضر فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين من المحافظات المستهدفة،

يذكر ان فعاليات المرحلة الثانية من هذه الأعمال التحضيرية والتى تتضمن برنامج تدريبى لإعداد الدعاة والقيادات الدينية يستهدف اكثر من 3600 قياده دينية (مسلم-مسيحي) في 20 محافظة من المدرجين بمبادرة حياه كريمة ، ويناقش التدريب القضايا السكانية والصحية . ويستمر التدريب على مدار شهر خلال الفترة من ١٥ يناير وحتى ١٥ فبراير .

بحضور د. مروة كدوانى-مقررة فرع المجلس بأسيوط حيث تحدثت سيادتها عن دور المجلس القومي للمرأة فى تنمية الاسرة وعن رأى الأزهر الشريف فى عملية ختان الإناث وبدأت تتلو عليهم نص خطاب فضيلة شيخ الأزهر فى الرد على معالى النائب العام فى عام 2008. كما تحدثت عن خطورة الزواج المبكر والتسرب من التعليم