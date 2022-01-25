أعلن الإعلامى أحمد شوبير إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلى بسبب معاناته من أعراض الفيروس اللعين، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"امبارح صحيت من النوم حسيت بألم فى الحلق ورشح فى الأنف وكعادتى منذ ظهور كورونا استدعيت الاجهزة الطبية لعمل مسحات لكل أهل بيتى". ويضيف شوبير:" لظروف التأخير اجريت رابيد تيست وليس مسحة وجاءت نتيجته ايجايبة للاسف وعلى الفور خضعت للعزل المنزلى والحمد لله تكسير الجسم قل والرشح قل ". وتابع شوبير:" وطبعا عشان الكورونا مش هقدر اظهر فى التليفزيون ولكن التكنولوجيا انقذتنى وهعمل حلقات مسجلة للراديو".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير يعلن إصابته بفيروس كورونا ويؤكد: هشتغل راديو بس تليفزيون لأ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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