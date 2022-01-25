الأرصاد: الطقس اليوم بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً.. والصغرى 7 درجات بالقاهرة

/674892/الأرصاد-الطقس-اليوم-بارد-نهارا-شديد-البرودة-ليلا-والصغرى-7-درجات-بالقاهرة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء على كافة الانحاء، حيث يسود طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري.دوت الخليج

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري بنسبة 30% والسواحل الشمالية الغربية بنسبة 40%، كما ويسود طقس غائم على كافة الأنحاء ونشاط الرياح على القاهرة الكبرى، كما أوضحت الهيئة إنه من المتوقع أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع بالوجه البحرى.

بارد نهارا على السواحل الشمالية الغربية

وأضافت هيئة الارصاد أنه يسود طقس بارد نهارا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، شديد البرودة ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح، وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على جنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع. كما توقعت أيضا أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وحول درجات الحرارة المتوقَّعة اليوم فجاءت كالتالي:

القاهرة الصغرى 08 والعظمى 15

الإسكندرية الصغرى 08 والعظمى 15

طنطا الصغرى 07 والعظمى 15

شبين الكوم الصغرى 07 والعظمى 15

دمنهور الصغرى 07 والعظمى 15

بلطيم الصغرى 08 العظمى 16

مطروح الصغرى 07 والعظمى 15

السلوم الصغرى 08 والعظمى 14

سيوة الصغرى 03 والعظمى 14

بورسعيد الصغرى 07 العظمى 16

دمياط الصغرى 08 والعظمى 15

الزقازيق الصغرى 07 والعظمى 16

المنصورة الصغرى 07 والعظمى 15

الإسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 16

السويس الصغرى 07 والعظمى 16

العريش الصغرى 07 والعظمى 14

رفح الصغرى 07 والعظمى 14

رأس سدر الصغرى 07 والعظمى 17

نخل الصغرى 01 العظمى 14

نويبع الصغرى 11 والعظمى 17

طابا الصغرى 10 والعظمى 17

كاترين الصغرى 00 والعظمى 10

الطور الصغرى 10 والعظمى 19

شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 20

الغردقة الصغرى 12 والعظمى 19

مرسى علم الصغرى 10 والعظمى 20

الفيوم الصغرى 04 والعظمى 15

بنى سويف الصغرى 04 والعظمى 15

المنيا الصغرى 05 والعظمى 15

أسيوط الصغرى 05 والعظمى 15

سوهاج الصغرى 05 والعظمى 16

قنا الصغرى 05 والعظمى 17

الأقصر الصغرى 06 والعظمى 19

أسوان الصغرى 07 والعظمى 20

أبوسمبل الصغرى 08 والعظمى 19

الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 18

شلاتين الصغرى 10 والعظمى 24

أبو رماد الصغرى 11 والعظمى 23

حلايب الصغرى 11 والعظمى 22