الإسكان: 28 مشروعاً للمياه والصرف إجمالى ما تم تنفيذه خلال عام 2021 

/674899/الإسكان-28-مشروعا-للمياه-والصرف-إجمالى-ما-تم-تنفيذه-خلال-عام-2021

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، انتهى خلال العام الماضى 2021، من تنفيذ 28 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، بإجمالى طاقة 68 ألف م3/يوم لمياه الشرب، لخدمة 290 ألف نسمة، و88 ألف م3/يوم للصرف الصحى، لخدمة 243 ألف نسمة، بتكلفة إجمالية نحو 2 مليار جنيه.

دوت الخليج من جانبه قال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات لصرف صحى المناطق الريفية بمحافظة الجيزة، وهى "الشيخ عتمان - أبورجوان - منطقة الصفيرة - الشوبك الغربى - اللشت - توسعات معالجة العياط"، وفى محافظة القليوبية، تم الانتهاء من تنفيذ مشروعى توسعات محطة مياه كوم أشفين، وباقى الخطوط المرشحة الخارجة من محطة مياه سرياقوس، وكذا 15 مشروعا لصرف صحى المناطق الريفية، وهى (كفر سندنهور - كفر سليم والمنشية الجديدة بكوبري الحادثة - كفر الحارث - عزبة أبوباشا - عرب مرة وعرب الديب ومنشية أبوالغيط وعزبة مهدي - توسعات معالجة قليوب وشرق القناطر - الشوبك - شبكات المنطقة المحرومة بالساحل القبلى بالرملة - محطة رفع وخط طرد منطقة الساحل القبلى بالرملة - مشروع تحسين الصرف الصحي لقرية منطي وحوض العمدة - عزبة الجندي - عزبة زكي مرسي - عزبة د/ أحمد عبدالعزيز - قرية كفر رمادة والترجمان - قريتي كفر عامر ورضوان. تنفيذ عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الى انه تم تنفيذ عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع نقل مأخذ محطة مياه برج العرب، ومشروع الأعمال الكهروميكانيكية لتوسعات محطة معالجة الملاحة، ومشروع استكمال الصرف الصحي بمنطقة الفلكي جزئي، وفى محافظة القاهرة، تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمناطق (عزبة العقاد - الشراقوة - الليمون) و8 مناطق بالإضافة الي منطقة العاشر من رمضان - عرب الحصن بحي المطرية جزئى، ومشروع الصرف الصحي لكفر أبو جاموس.

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