"يا رب لا تجعلني ثقيلًا على قلب أحد".. منى زكي تناجي الله بعد الهجوم عليها بسبب أصحاب ولا أعز

/674884/يا-رب-لا-تجعلني-ثقيلا-على-قلب-أحد-منى-زكي-تناجي-الله-بعد-الهجوم-عليها-بسبب-أصحاب-ولا-أعز

بعد جدلٍ كبير حدث خلال الأيام القليل الماضية حول الفنانة منى زكي؛ بسبب دورها في فيلم أصحاب ولا أعز، الذي تم عرضه على منصة نتفليكس الرقمية، وما وجهه فئة من الجمهور لها من انتقادات؛ بسبب مشهد في هذا الفيلم، نشرت منى زكي أدعية تناجي فيها ربها بالراحة والسعادة.

دوت الخليج

منى زكي تناجي الله

نشرت منى زكي على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتان مأخوذتان من أحد الحسابات الأخرى على نفس الموقع، مكتوب فيهما أدعية، ومناجاة بين العبد وربه، من خلال خاصية القصص المصورة، ومكتوب في الأولى: "اللهم امنحنا من رحمتك وفضلك ما تُسعدُ به قلوبنا، وتشرح به صدورنا"، وأستكملت:"وتُيَّسر به دروبنا، وتُنَفس به كروبنا، وتغفرُ به ذنوبانا يا رب العالمين".

منى زكي تلجأ للدعاء بعد الهجوم عليها

وحملت الصورة الثانية ما يكنه قلب منى زكي من الرغبة في الابتعاد عن كل شخص لا يحبها، أو يشعر بالضيق بسبب وجودها، وقال الدعاء: "يا رب لا تجعلني ثقيلًا على قلب أحد"، وأستكمل الدعاء وقال:" وابعدني عن من يتمنى بُعدي ومن يؤذيني، أو لا يتمنى لي الخير ولو كان أحبُ عبادكَ لقلبي".

منى زكي تدعم نفسها

تستمر منى زكي في دعمها لنفسها، من خلال إعادة نشر ما رسائل الدعم التي تستقبلها من نجوم الوسط الفني، وجمهورها الذي لايزال يحبها ويتابعها عن كسب، ومنها صور لها في حملات دعائية أو أدور سبق وقدمتها، وصور تذكارية ألتقطها جمهورها معها، ومنهم بعض المقالات والمنشورات الداعمة لها ولدورها في فيلم أصحاب ولا أعز، باللغتين العربية واللإنجليزية، وكل ذلك باستخدام خَصِّية القصص المصورة على إنستجرام.

هجوم الجمهور على منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز

وكانت وقعت الفنانة منى زكي في الساعات القليلة الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم "أصحاب ولا أعز".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.