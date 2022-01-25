/674891/3وزراء-من-حكومة-مدبولي-بحضرة-لجان-البرلمان-اليوم

تشهد لجان مجلس النواب اليوم ، حضور ثلاثة وزراء من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك للاستماع لهم، حيث تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعا اليوم، لمناقشة خطة وزارة التعاون الدولي فيما يخص الشأن الإفريقي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط.

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وتشهد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد سعد حمودة، بشأن إنشاء مدينة عالمية متكاملة متعددة الأنشطة سكنية، ترفيهية، إدارية، تجارية، سياحية، على ضفاف الساحل الشمالي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، إلا أنه تم رفض وزارة البيئة على هذا المقترح المقدم على الرغم من موافقة وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات بالمحافظة.

وزيرة البيئة تشارك باجتماعات طاقة النواب

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة ومن ضمنها التعاقد مع شركات النظافة والتجميل لتتولى أعمالها وتوفير الإمكانات المطلوبة للقضاء على أزمة القمامة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

دور وزارة التخطيط في تعزيز حقوق الإنسان في العالم

كما تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة بشأن الشكاوى الواردة للجنة ودور الوزارة في تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

النواب يواصل مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية

مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، يواصل مناقشة مشروع قانون المنشأت الفندقية بعدما انتهى من أول 18مادة حيث وافق عليه من حيث المبدأ حيث حيث يهدف لتنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد"، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

المجلس كان قد وافق أيضا على مشروع القانون الخاص بصندوق السياحة والآثار فى المجموع إلا أنه أرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، فيما تضمنت المناقشات إعادة مداولة على المادة الخامسة(إصدار بطلب من النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بالعودة إلى نص الحكومة، الخاصة بتوقيت عمل القانون، حيث كان النص المقدم من الحكومة ينص على أن يبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثة شهور من نشره إلا أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار رأت أن يتم العمل بالقانون من تانى يوم لنشره.

وطرح المستشار الدكتور حنفى جبالى التعديل للتصويت، ليلقى تأييد الأغلبية والأعضاء حرصا على إعطاء الفرصة الكاملة للحكومة لتطبيق القانون وخاصة على مستوى إجراءات نقل الموظفين من الصناديق الأخرى وهو ما يحتاج إلى وقت حيث سيتم ضم كل من صندوق السياحة والنوب إلى صندوق موحد وهو صندوق دعم السياحة والآثار.