/674893/شقيقة-مايكل-جاكسون-تعلق-على-حالها-بفيديو-سقوط-محمد-رمضان

نشرت لاتويا جاكسون شقيقة ملك البوب مايكل جاسون، حالها هذه الأيام، من خلال نشرها لفيديو سقوط محمد رمضان على المسرح، أثناء ذهابه للحصول على أحد الجوائز في حفل كبير، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" الشهير.

دوت الخليج

لاتويا جاكسون تنشر فيديو سقوط محمد رمضان

منذ ساعات قليلة وصفت لاتويا جاكسون شقيقة مغني البوب الشهير مايكل جاكسون، بأنه ليس على ما يرام، بنشرها لفيديو للنجم محمد رمضان عندما سقط على المسرح وهو في طريقة لتسلم أحد الجوائز في حفل في دبي، وكتبت لاتويا على الفيديو بما معناه:"الحال هذا الأسبوع".

قام محمد رمضان بالتعليق على هذا الفيديو بما يعني:" الجميع عرضة للسقوط. ولكن لا يمكن للجميع العودة والإستمرار".

رد محمد رمضان على شقيقة مايكل جاكسون

رد محمد رمضان على لاتويا جاكسون، بعد نشرها لفيديو سقط فيه رمضان على المسرح في أحد التكريمات في مهرجان بدبي، وأعاد هو الآخر نشر الفيديو، أشار للاتويا وكتب عليه:"ياريت تبلغوا أخت مايكل چاكسون ان الدرس من الفيديو ده ان كل الناس ممكن تقع بس مش كل الناس بتعرف تقوم تاني"، وأستغل رمضان الفرصة للترويج لأغنيته الجديد وقال:"وماتنسوش باي باي ثانوية قريباً".

فيديو سقوط محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان للسقوط أمام عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة من جميع أنحاء الوطن العربي، أثناء سيره على المسرح متجهًا لتسلم جائزة في حفل تكريم، ضمن فعاليات مهرجان "ضيافة" بدبي، في نوفمبر 2020، وهو مرتديًا بدلة لامعة ذهبية اللون، وقميص ونظارة باللون الأسود، وبرر هذا السقوط بأنه بسبب الحذاء الجديد الذي يرتديه.

أنتشار فيديو سقوط محمد رمضان

أنتشر مقطع سقوط الفنان محمد رمضان على المسرح في دبي بشكل واسع وسريع، وكان مسار لسخرية الناس على من يسمي نفسه "اللأسطورة" و"نمبر وان"، ولكنه رد على كل هذا التنمر بأنه سقط ولسبب خارج عن إرادته، وسرعان ما أقام نفسه وأكمل طريقه بكل ثقة.