/674898/النائب-عبدالله-لاشين-تضحيات-الشرطة-المصرية-لحفظ-الأمن-ستظل-خالدة-في-وجدان-المصريين

قال اللواء عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن تضحيات الشرطة المصرية لحفظ الأمن والأمان للمصريين عبر تاريخها الممتد ستظل خالدة في وجدان كل مصري .

دوت الخليج وتقدم لاشين في تصريحات صحفية له اليوم بخالص التهاني إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات وافراد وجنود الشرطة بمناسبة العيد الـ 70 للشرطة المصرية.

وأكد لاشين ،أن رجال الشرطة المصرية هم دائما مصدر الأمن والأمان الداخلي لجموع المصريين وأن المصريين يقدرون الجهود المبذولة والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة ورجال قواتنا المسلحة وتقديم أرواحهم ليعم الأمن والأمان ربوع الوطن، داعية المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم علي الجميع بالأمن والاستقرار.

عبدالله لاشين: تضحيات الشرطة المصرية لحفظ الأمن ستظل خالدة في وجدان المصريين

وأضاف عضو مجلس النواب، أن رجال الشرطة كانو دائما حائط الصد ضد الخارجين عن القانون ومن استحلوا دماء المصريين الطاهرة،وقدمو العشرات من الشهداء والمصابين لتحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الغالي مصر.

وأكد أن رجال الشرطة سطروا بأرواحهم ودمائهم وبسالتهم صفحات مجد وفخار في سجل الوطنية المصرية العريقة، مجسدين أعظم صور التضحية والفداء من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في مختلف.

رئيس البرلمان يهنيء الرئيس السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".