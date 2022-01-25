/674902/النائبة-فاطمة-سليم-بمناسبة-ذكرى-عيد-الشرطة-رسالة-الأمن-لا-تقدر-بثمن-وتحقيقها-يخدم-إستراتيجية-حقوق-الإنسان

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن رسالة الأمن لا تقدر بثمن، وتتحقق بالتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة دائمًا، مشيرة إلى أن الشعب المصري يدرك قيمة الجهود التي يقوم بها رجال الشرطة على مستوى مواجهة الجريمة والإرهاب وأيضا الدور المجتمعي بما يخدم رسالة حقوق الإنسان.

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جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، بمناسبة ذكرى الـ70 لمعركة الإسماعيلية، حيث يحتفي الشعب المصري بعيد الشرطة، مؤكدة على أن رسالة الأمن تتطور دائمًا والشرطة المصرية تجاري كافة صور التطور التكنولوجي الذى يشهده العالم سواء على مستوى مواجهة الجريمة أو الإرهاب، مشيرة إلى أن الإطار المختلف الذي يتعاظم مع رسالة الأمن في مصر هو حقوق الإنسان حيث إعطاء المساحة الأكبر في كل التحركات الشرطية بما يخدم ملف حقوق الإنسان.

فاطمة سليم بمناسبة ذكرى عيد الشرطة: "رسالة الأمن لا تقدر بثمن.. وتحقيقها يخدم إستراتيجية حقوق الإنسان"

ولفتت إلى أن الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية يؤكد أهمية إيمانها وإيمان رجالها بملف حقوق الإنسان ومشاركة المجتمع في كل تداعياته حيث توفير السلع والمستلزمات وإقامة المعارض بأسعار أقل بما تمثل خدمة كبيرة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بجانب ما تقوم به أجهزة الدولة المختلفة، مؤكدة على أن رسالة الأمن في مصر تخدم بيئة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل فعال.

في السياق ذاته أكدت النائب فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ذكرى عيد الشرطة، وأيضا ثورة الخامس والعشرين من يناير كان كل منهم يعبر عن تطلع المصريين، لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب، بسبل العيش الكريم.

رئيس البرلمان يهنيء الرئيس السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".