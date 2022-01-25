وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسى لديه الرغبة فى إحداث طفرة بالريف

جدة - نرمين السيد - يأتى اللقاء لمناقشة وبحث أوجه التعاون بين الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة فى إطار تكليف أنطونيو فيجيلانتى بالنيابة عن الأمم المتحدة فى مصر، وبشراكة وثيقة مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، لوضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التى من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها بتنفيذها مع الحكومة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن برنامج تطوير الريف المصرى.

وفى بداية الاجتماع رحب محمود شعراوى بـ أنطونيو فيجيلانتى فى مهمته الحالية بمصر وكذا وفد الأمم المتحدة المرافق له، مشيدا بمستوى الشراكة الحالية بين مصر والأمم المتحدة والتى تمتد لعقود طويلة تحققت خلالها العديد من النجاحات على مستوى التكامل مع جهود التنمية التى تقوم بها الحكومة فى مختلف المجالات والقطاعات التى تهم المواطنين بمختلف المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى جهود الحكومة حالياً لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر (2030)، مشيراً إلى أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها تسعى لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتحقيق الاستدامة ومحاربة الفقر.

وأوضح محمود شعراوى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية فى 2014 وهو لديه الرغبة فى إحداث طفرة بقرى الريف المصرى والذى تحمل أعباء كثيرة فى العقود الماضية، حيث وجه بتحديد المؤشرات التنافسية لكل القرى والمراكز بجميع المحافظات لوضع الخطط اللازمة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستغلال المميزات الاقتصادية والتافسية لكل محافظة.

وقال أن مبادرة "حياة كريمة" هى برنامج قومى أطلقه رئيس الجمهورية وسيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات لإحداث نقلة كبيرة فى مستوى معيشة المواطنين بالريف، وتسعى الحكومة إلى جعل المبادرة الرئاسية واحدة من أفضل البرامج التنموية على المستوى الدولى.

وخلال اللقاء استعرض "شعراوى" أهم ملامح المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة "حياة كريمة " لافتاً إلى أن تلك المبادرة بدأت ببرنامج تطوير القرى 208 قرى وكذا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى تنفذه الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولى فى محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والتى تم تنفيذها فى 375 تجمع ريفى بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 7 مليارات جنيه واستفاد حوالى 4.5 مليون مواطن .

وأكد وزير التنمية المحلية أن برنامج تطوير الريف المصرى هو مشروع قومى لم تشهده أى دولة من دول العالم حيث أنه سيتم تنفذه على نطاق جغرافى غير مسبوق يصل إلى حوالى ( 4600 قرية ) فى 20 محافظة يتبعها حوالى 30 ألف تجمع ريفى بحوالى 175 مركز إدارى بالمحافظات، مشيراً إلى أن استثمارات المشروع ستتخطى مبلغ 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتغيير شكل الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالى 58 مليون مواطن من أبناء القرى فى مختلف المجالات الخدمية والحيوية.

كما أوضح الوزير إن مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى تتضمن كافة المجالات الخدمية التى تهم المواطنين ( الصرف الصحى ومياه الشرب – الغاز – الاتصالات – الكهرباء – الطرق ..ألخ ) بالإضافة إلى مرافق الخدمات الاجتماعية ( الوحدات الصحية – المدارس - المنشآت الشبابية ) فضلاً عن إنشاء المجمعات الخدمية الحكومية ومجمعات الخدمات الزراعية، وكذا التدخلات الاقتصادية ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لافتاً إلى أنه يتم خلال المشروع مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدنى فى عمليات التخطيط ومتابعة التنفيذ بالتعاون بين الشركات الوطنية والقطاع الخاص فيما يخص المشروعات المنفذة.

أكد شعراوى على أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فيما يخص مبادرة "حياة كريمة"، مشددا على سعى الوزارة لتعزيز قدرات الكوارد المحلية بالمحافظات عبر التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين والأكاديمية الوطنية للتدريب بما يساهم فى تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة وتحسين المناطق الأكثر احتياجاً.

ومن جانبها، أكدت "إلينا بانوفا" على أهمية الدور المهم الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج بالمحافظات، وأشادت بمستوى التعاون المثمر مع الوزارة فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كما أشارت إلى النجاح الذى حققه مؤتمر يوم المدن العالمى بمحافظة الاقصر والذى نظمته الوزارة نهاية العام الماضى.

وأعربت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر عن التطلع لتعزيز علاقات التعاون مع الحكومة ووزارة التنمية المحلية وكافة الوزارات الشريكة بالحكومة للمساهمة فى تعزيز البرنامج القومى للريف لتحقيق الأهداف والطموحات التى أعلنها الرئيس السيسى لتحسين حياة المواطنين.

ومن جانبه أعرب أنطونيو فيجيلانتى عن سعادته بلقاء بوزير التنمية المحلية والعمل مجدداً فى مصر والتى تشغل قلبه وعقله دائماً، مؤكداً على أهمية دور الوزارة فى تحقيق التنمية المتكاملة فى جميع المحافظات المصرية ودورها الهام والحيوى فى تنفيذ برنامج "حياة كريمة"، لافتاً إلى أن أهداف عمله الحالية تتمثل فى تحويل برنامج تطوير الريف المصرى من مشروع قومى إلى واحد من أهم البرامج التنموية عالمياً لأهميته فى محاربة الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد محمود شعراوى على اهتمام الحكومة والوزارة بملف التمكين الاقتصادى لأهالى قرى "حياة كريمة" من الشباب والمرأة المعيلة لتحسين مستوى دخل الأسر بالقرية ودخل ثابت وفرص عمل مستدامة، لافتاً إلى اهتمام الوزارة بتطوير التكتلات الاقتصادية المتواجدة فى العديد من المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد بما يساهم فى توفير فرص عمل ورفع كفاءة بعض المنتجات التى تتميز بها بعض القرى.

وشهد اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المقترحة بين وكالات الأمم المتحدة والوزارة خاصة فيما يخص ملف التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل المستدامة، وتطوير نظم الإدارة المحلية وتبنى الممارسات الجيدة فى مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات للحفاظ على الاستثمارات التى ستضخها الدولة فى هذا المشروع القومى الهام، بالإضافة إلى الحد من الزيادة السكانية وتطبيق الاستراتيجيات المناسبة التى تساعد على تنظيم الإسرة ودعم الاستراتيجية الوطنية للسكان فى قرى "حياة كريمة".