المجر تهدى كتبا لمكتبة العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - صرح السفير محمد الشناوى، سفير جمهورية مصر العربية فى بودابست، أن المجر قامت بإهداء مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة التى تقع بمدينة الفنون والثقافة، عددا من أمهات الكتب المجرية، حيث من المقرر أن تصل الكتب إلى القاهرة اليوم الثلاثاء.





وأضاف السفير محمد الشناوى، وفقا لبيان صحفى، أن الكتب المهداة من المجر تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وكذا اهتمام المجر بدعم المحتوى الخاص بمكتبة العاصمة الإدارية الجديدة التى تعد إحدى أكبر مكتبات العالم، وصرحا من صروح الثقافة، و تم تصميمها بأحدث التقنيات الحديثة، كما أن هذا الإهداء سيشكل وسيلة لتعريف زوار المكتبة بالثقافة المجرية ويساهم فى تعزيز الروابط الثقافية الممتدة بين البلدين.

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