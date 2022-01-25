25 يناير.. تضحيات رجال الشرطة فى ملحمة الإسماعيلية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - بدأت قصة الملحمة الوطنية لرجال الشرطة يوم 25 يناير 1951.. إذ استدعى القائد البريطانى بمنطقة القناة البريجادير أكسهام، ضابط الاتصال، وسلمه إنذارًا لتسلم قوات الشرطة أسلحتها للقوات البريطانية، والرحيل عن منطقة القناة إلى القاهرة، فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية وقتها، والذى طلب منها الصمود والمقاومة.





ولهذا جاء فيلم "25 يناير‎‎" يجسد تضحيات وجهود الشرطة منذ موقعة الإسماعيلية الشهيرة سنة 1952، التى استبسل فيها رجال الشرطة للدفاع عن بلادنا أمام المحتل الإنجليزى.

وكانت هذه الحادثة أهم الأسباب فى اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة، أو التى كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها، وهو ما جعل إكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسيمها إلى حى العرب وحى الإفرنج، ووضع سلك شائك بين المنطقتين، بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحى الراقى مكان إقامة الأجانب.

وكانت هناك أسباب أخرى بعد إلغاء معاهدة 36 فى 8 أكتوبر 1951.. إذ غضبت بريطانيا غضبًا شديدًا واعتبرت إلغاء المعاهدة بداية لإشعال الحرب على المصريين، وإحكام قبضة المستعمر الإنجليزى على المدن المصرية ومنها مدن القناة، والتى كانت مركزًا رئيسيًا لمعسكرات الإنجليز، وبدأت أولى حلقات النضال ضد المستعمر وبدأت المظاهرات العارمة للمطالبة بجلاء الإنجليز.

وفى 16 أكتوبر 1951 بدأت أول شرارة للتمرد ضد وجود المستعمر، بحرق "النافى" وهو مستودع تموين وأغذية بحرية للإنجليز كان مقره بميدان عرابى وسط مدينة الإسماعيلية، وتم إحراقه بعد مظاهرات من العمال والطلبة والقضاء عليه تمامًا لترتفع قبضة الإنجليز على أبناء البلد وتزيد الخناق عليهم فقرروا تنظيم جهودهم لمحاربة الانجليز فكانت أحداث 25 يناير 1952.

بدأت المجزره الوحشية، فى السابعة صباحًا، وانطلقت مدافع الميدان من عيار ‏25‏ رطلاً، ومدافع الدبابات ‏(السنتوريون‏)‏ الضخمة من عيار‏ 100‏ ملليمتر تدك بقنابلها مبنى المحافظة، وثكنة بلوكات النظام بلا شفقة أو رحمة، وبعد أن تقوضت الجدران وسالت الدماء أنهارًا، أمر الجنرال إكسهام بوقف الضرب لمدة قصيرة لكى يعلن على رجال الشرطة المحاصرين فى الداخل إنذاره الأخير وهو التسليم والخروج رافعى الأيدى وبدون أسلحتهم، وإلا فإن قواته ستستأنف الضرب بأقصى شدة‏، وتملكت الدهشة القائد البريطانى المتعجرف حينما جاءه الرد من ضابط شاب صغير الرتبة لكنه متأجج الحماسة والوطنية، وهو النقيب مصطفى رفعت، فقد صرخ فى وجهه فى شجاعة وثبات‏: "لن تتسلمونا إلا جثثًا هامدة".

واستأنف البريطانيون المذبحة الشائنة، فانطلقت المدافع وزمجرت الدبابات وأخذت القنابل تنهمر على المبانى حتى حولتها إلى أنقاض، بينما تبعثرت فى أركانها الأشلاء وتخضبت أرضها بالدماء‏ الطاهرة.

وبرغم ذلك الجحيم ظل أبطال الشرطة صامدين فى مواقعهم يقاومون ببنادقهم العتيقة من طراز ‏"لى إنفيلد‏"‏ ضد أقوى المدافع وأحدث الأسلحة البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم، وسقط منهم فى المعركة ‏56‏ شهيدًا و‏80‏ جريحًا، بينما سقط من الضباط البريطانيين ‏13‏ قتيلاً و‏12‏ جريحًا.

أسر البريطانيون من بقى منهم على قيد الحياة من الضباط والجنود، وعلى رأسهم قائدهم اللواء أحمد رائف، ولم يفرج عنهم إلا فى فبراير‏ 1952، ولم يستطع الجنرال إكسهام أن يخفى إعجابه بشجاعة المصريين.. فقال للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال:‏ "لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعًا ضباطًا وجنودًا".

وأدى جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال إكسهام التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريمًا لهم وتقديرًا لشجاعتهم‏، وحتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية فى معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزى ماثلة فى الأذهان، ليحفظها ويتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصرى وتحتفى بها.