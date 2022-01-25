عاجل- رئيس الوزراء يصدر بيانا بشأن سد النهضة (المفاوضات والملء والتشغيل)

جدة - نرمين السيد - أكدت مصر حرصها على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونيا لاتفاق سد النهضة، يحقق المصالح المشتركة، من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من سد النهضة، فى مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة، فى مقابل عدم حدوث ضرر لدولتى المصب "مصر والسودان".





وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، أبدت مصر اهتمام باستئناف المفاوضات فى أقرب وقت بهدف الإسراع فى حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف، أخذا فى الاعتيار ما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيسى على مياه النيل، التى يعد مصدرها الأساسى من النيل الأزرق. ولا شك أن تحقيق التنمية فى جميع دول حوض النيل كان دائما من أولويات مصر، من خلال تقديم المساعدات والخبرات التى تسهم فى مساعدة الدول الشقيقة فى إطار التعاون الثنائى باعتبارها الأساس فى توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول. وأعربت مصر عن أملها فى إمكانية الوصول لاتفاق المنشود لسد النهضة بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمى.

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