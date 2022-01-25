البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى ووزير الداخلية بعيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل بمناسبة عيد الشرطة السابعين.





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