رئيس الوزراء: نحرص على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونية لاتفاق سد...

أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، أن مصر حريصة على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونية لاتفاق سد النهضة، يحقق المصالح المشتركة، من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من سد النهضة، في مجال توليد الكهرباء، وتحقيق التنمية المستدامة، في مقابل عدم حدوث ضرر لدولتى المصب "مصر والسودان".

وأشار رئيس الوزراء، خلال في تدوينة على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على "فيس بوك"، أن مصر تبدي اهتماما باستئناف المفاوضات في أقرب وقت، بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ونصف، أخذا في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل، التي يعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه لاشك أن تحقيق التنمية في كافة دول حوض النيل كان دائما من أولويات مصر، من خلال تقديم المساعدات والخبرات التي تسهم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائي باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول.

وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر عن أملها في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة لما يؤسس المرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي.