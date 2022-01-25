جامعة القاهرة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك جامعة القاهرة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 53 الذي تنظمه وزارة الثقافة خلال الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر .. الثقافة وسؤال المستقبل".

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مشاركة الجامعة في معرض الكتاب تأتي في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير البحث العلمي ومجتمع المعرفة، علاوة على تطوير العقل المصري، ومشروعات تطوير الوعي الديني والوعي الوطني تطبيقًا للمباديء التي نصت عليها وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير الصادرة عام 2017، مشيرًا إلى أنه يوجد تنوع كبير في مجالات الكتب والمراجع التي تشارك بها الجامعة هذا العام في شتى صنوف المعرفة الإنسانية.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على مشاركة الجامعة في فعاليات المعرض، إن الجامعة سوف تشارك في المعرض بجناح يضم عددا كبيرا من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إصدارات الجامعة وعددا من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها، بالإضافة إلى إصدارات المجلات العلمية المتخصصة للكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية، لنشر رسالة وفكر جامعة القاهرة وعلمائها.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تهتم بنشر ثقافة القراءة بين طلابها، حيث أطلق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة مؤخرًا قرار بإنشاء مكتبة صغيرة بكل غرفة من غرف المدينة الجامعية تضم مجموعة متنوعة من الكتب، كما أطلق منذ أكثر من عامين مبادرة "خذ كتابًا وضع كتابًا" لتكون آلية لإتاحة الكتب مجانًا وتسمح للطلاب بتبادل المعرفة بشكل مُبسط، وتقوم الجامعة أيضًا بتوزيع مجموعة من مؤلفات كبار الكتاب مجانًا على الطلاب على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة خلال الندوات والمحاضرات الثقافية التي تنظمها الجامعة وذلك بهدف توسيع دائرة الاطلاع أمام الطلاب ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي.