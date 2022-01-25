السكة الحديد : تدفع بقطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي

تعلن السكة الحديد عن بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي وذلك بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب ومساهمة من الهيئة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي وتوضح الهيئة أنه تقرر تشغيل عدد 4 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلي أسوان وبالعكس وذلك اعتبارا من يوم 3/2/2022 خلاف القطارات الشغالة يومياً طبقا لجداول التشغيل وأن القطارات الإضافية التي سيتم تشغيلها تحمل أرقام 1936/1937/1938/1939 بين (القاهرة/ أسوان) والعكس يومياً كالاتي : -
• يقوم القطار رقم 1936 من القاهرة الساعة 18:35 مساءً يصل أسوان الساعة 7:20 صباح اليوم التالي .
• يقوم القطار رقم 1937 من أسوان الساعة 14:45 مساءً يصل القاهرة 2:40 صباح اليوم التالي .
• يقوم القطار رقم 1938 من القاهرة الساعة 23:15 مساءً يصل أسوان الساعة 11:25 صباح اليوم التالي .
• يقوم القطار رقم 1939 من أسوان الساعة 19:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 7:15 صباح اليوم التالي .
وذلك لتلبية رغبات المسافرين من شركات السياحة والجامعات والهيئات المختلفة .
والهيئة لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتسعي دائما في تلبية رغبات جمهورها.
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