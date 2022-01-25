البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى والداخلية بمناسبة عيد الشرطة

هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية ورجال الشرطة البواسل بمناسبة احتفالات عيد الشرطة السبعين.
وأوضحت الكنيسة فى بيان لها أن ما قدمه رجال الشرطة في مثل هذا اليوم من بطولات، لهو مجرد رمز ونموذج على البذل والتضحية اللذين يقدمونها دائمًا فداءًا للوطن.
واختتم البيان: "ونحن إذ نثمن تضحياتهم هذه، نصلي إلى الله ليحفظهم، ويحمي بلدنا مصر، وينعم عليها بالأمن والاستقرار".
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