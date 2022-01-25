"مفاجآت".. آخر أخبار منى زكى وأحمد حلمي بعد أزمة أصحاب ولا أعز

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آخر أخبار منى زكى وأحمد حلمي بعد أزمة أصحاب ولا أعز يسأل عنها الجمهور هذه الفترة خاصًة و أن بعض التعليقات أشارت لوجود خلاف بينهما بعد عرض فيلمها الأخير، لذا ننشر آخر أخبار منى زكى وأحمد حلمي بعد أزمة أصحاب ولا أعز في السطور التالية من حقيقة انفصالهما و كيف دعمهم أصدقائهم من الوسط الفني .

دوت الخليج يكشف آخر أخبار منى زكى وأحمد حلمي بعد أزمة أصحاب ولا أعز

آخر أخبار منى زكى وأحمد حلمي بعد أزمة أصحاب ولا أعز

سعى عدد كبير من نجوم الفن على دعو منى زكي واحمد حلمي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم اصحاب ولا اعز حتى أن اصحاب ولا اعز ظل تريند مصر على موقع تويتر لأكثر من 3 أيام وكان للجمهور عدد من التعليقات بخصوص آخر أخبار منى زكى وأحمد حلمي بعد أزمة أصحاب ولا أعز .

حقيقة طلاق منى زكي واحمد حلمي

علم موقع دوت الخليج أن الاخبار المتداولة حول آخر أخبار منى زكى وأحمد حلمي بعد أزمة أصحاب ولا أعز من طلاق وخلافه ليس لها أي صحة وأنها مجرد شائعات خرج من السوشيال ميديا.

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الجمهور ينتقد منى زكي في اصحاب ولا اعز

نشر احد مستخدمي تويتر، فيديو للفنانة منى زكي وهي تخلع ملابسها الداخليها في الفيلم وكتب: "فيه أب عربي بسمح لبنته تمارس الجنس عادي، وعادل كرم بسمح لمرته تحكي مع صديقها وتنصحه بأمور جنسية ومنى زكي بتحكي مع رجال عن ملابسها الداخلية وزوجها تقبل الموضوع بروح رياضية بعد ما عرف انه بس بتحكي شات بدون ما تقابلهم على الواقع.. الفيلم ما اله علاقة بالعرب أبدًا!".

ينتمي فيلم أصحاب ولا أعز لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".