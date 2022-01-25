/674903/القنوات-الناقلة-لمباراة-منتخب-مصر-ضد--كوت-ديفوار

يحل منتخب مصر ضيفاً غداً الأربعاء، أمام كوت ديفوار فى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر

قناة فوكس سبورت:

تردد 12284

معدل ترميز 27500.

النايل سات: تردد 12015

معدل استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

القمر: نايل سات

التردد: 11084

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: أفقي

وأجرت البعثة مسحة كورونا بمدينة دوالا الكاميرونية وأثبتت النتائج عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا داخل صفوف معسكر كورونا.

وتم إجراء مسحات كورونا لكل أفراد بعثة المنتخب والإداريين وجاءت النتائج بدون أي إصابات وأصبح الجميع مستعد للمواجهة الهامة المرتقبة القادمة.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء على ملعب جابوما.

أكد مدحت المليجي، سفير مصر في المغرب، أن كوت ديفوار تعرف جيداً ملعب جابوما عكس منتخب مصر الذي لعب في أكثر من ملعب في الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "لابد أن يوكون هناك تواجد لمنتخب مصر على ملعب جابوما للتدريب عليه من أجل مبدأ تكافؤ الفرص لأن الجميع يعلم جيداً أن كوت ديفوار تعلم كل كبيرة وصغيرة عن الملعب عكس منتخب مصر".

وواصل "هناك محاولات للحصول على تذاكر خاصة بالمباراة وأيضا جزء بدون أموال والاتحاد الأفريقي يريد بيع أكبر عدد من التذاكر، والاتحاد الكاميروني لا يحصل على أي أموال نظير تذاكر المباريات".

مسحة كورونا منتخب مصر

وزاد "سيكون هناك 300 مشجع من مصر قادمين يوم المباراة هذا بالإضافة للجالية المصري في الكاميرون، سيكون لها تواجد بشكل كبير، ونبحث عن تذاكر الدرجة الأولى لإراحة الجماهير".

وتابع "لا أحب الحديث عن الأجواء في الكاميرون حاليا وأرى أن اللاعبين سوف يكون هناك تواجد جيد منهم خلال المباراة القادمة، ولديهم القدرة والرغبة في عبور هذه المرحلة الهامة للغاية".